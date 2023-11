Articol de Daniel Grigore - Publicat joi, 30 noiembrie 2023, 23:06 / Actualizat joi, 30 noiembrie 2023 23:10Se lucreaza de zor la ingrijirea gazonului de pe "Arcul de Triumf", stadion care a avut probleme serioase cu suprafata de joc in ultimele luni. Dinamo va disputa ultimele meciuri acasa din 2023 pe arena de langa Herastrau.Dinamo mai are 3 meciuri de jucat pe teren propriu in 2023, cu Otelul in Cupa Romaniei si U Cluj si FC Voluntari in campionat. Toate vor avea loc pe "Arcul de ... citeste toata stirea