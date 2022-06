FOTO Imagini tari la meciul de retragere al lui Horia Tecau. Simona Halep a facut pereche cu Patrick Mouratoglou, intr-o atmosfera de vis

Articol de Luminita Paul - Publicat vineri, 10 iunie 2022, 21:38 / Actualizat vineri, 10 iunie 2022 22:41Horia Tecau, 37 de ani, a pus capat carierei in mod simbolic, dupa o seara la Cluj-Napoca in care a avut invitati speciali, Simona Halep, Bethanie Mattek-Sands, Andrei Pavel, Robert LindstedtHoria Tecau si-a marcat retragerea din activitate cu o seara deosebita la Cluj-Napoca, in care a depanat amintiri, a jucat alaturi de prieteni si a adunat alte momente de neuitatFinalul de cariera, ... citeste toata stirea