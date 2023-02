FOTO In 2014, ii dadea lectii de tenis lui Klaus Iohannis, acum e la un pas de intrarea in Top 100 * Romanul e pe val: doua trofee in 2023 si o victorie contra fostului #2 mondial!

Articol de Remus Dinu - Publicat miercuri, 01 februarie 2023, 14:47 / Actualizat miercuri, 01 februarie 2023 14:47Pe nesimtite, un tenismen roman in varsta de 29 de ani, Victor Cornea, isi croieste drum spre intrarea in prima suta mondiala in proba de dublu. Cu doua titluri cucerite deja in 2023, ambele in circuitul Challenger, el a ajuns sa ocupe acum locul 104 la dublu, cea mai buna de pana acum.La 29 de ani, aflat in a doua parte a carierei, sibianul Victor Cornea trece prin cel mai bun ... citeste toata stirea