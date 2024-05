FOTO Interviu spectaculos cu marele Lennox Lewis: "Lui Jake Paul ar trebui sa-i fie frica de Mike Tyson, nu invers" + "Eu stau langa Marciano si Joe Louis"

Articol de Oana Dusmanescu - Publicat miercuri, 15 mai 2024, 11:16 / Actualizat miercuri, 15 mai 2024 11:27Lennox Lewis, pugilistul canadiano-britanic, care a cucerit de trei ori titlul de campion mondial la categoria grea, a vorbit cu The Guardian despre meciul de sambata, dintre Tyson Fury si Oleksandr Usyk, in care se vor unifica titlurile WBC, WBA, WBO si IBF, si si-a rememorat cariera.In varsta de 58 de ani, Lennox Lewis, care l-a invins in 1999 pe Evander Holyfield, devenind ultimul ... citește toată știrea