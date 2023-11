Articol de Adrian Jitea - Publicat marti, 14 noiembrie 2023, 21:25 / Actualizat marti, 14 noiembrie 2023 21:25Fostul arbitru Ion Craciunescu spune ca Horatiu Fesnic a comis o greseala flagranta de arbitraj in Farul - Hermannstadt, scor 1-1. L-a iertat de eliminare pe Mihai Popescu, aparatorul campioanei.In minutul 44 al meciului de la Ovidiu, la scorul de 1-0 pentru Farul, o faza controversata a avut loc in preajma careului oaspetilor. Aflat in posesia balonului, in drumul catre careul ... citeste toata stirea