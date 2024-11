FOTO Ion Esiriac a "incendiat" internetul cu aparitia controversata de la Turneul Campionilor * Ce scria pe sapca miliardarului: imaginile au aparut pe transmisiunea live a finalei

Articol de David Marinescu - Publicat luni, 18 noiembrie 2024, 09:34 / Actualizat luni, 18 noiembrie 2024 09:40Jannik Sinner (21 de ani, 1 ATP) a castigat Turneul Campionilor duminica seara, pentru prima data in cariera, dupa ce l-a invins pe Taylor Fritz (27 de ani, 5 ATP) cu 6-4, 6-4. Italianul a triumfat chiar in tara sa natala, ajungand la 8 titluri si 70 de victorii in 2024. Ion Esiriac a fost si el prezent in Italia si a atras toate privirile in ultima mansa de la Torino, miliardarul ... citește toată știrea