Articol de Andra Mocanu - Publicat duminica, 09 iulie 2023, 13:22 / Actualizat duminica, 09 iulie 2023 14:08Matteo Berrettini (27 de ani, #38 ATP), jucator care a avut parte de un an teribil din cauza accidentarilor, pare sa fi renascut la editia din acest an de la Wimbledon.Fost finalist pe iarba de la Londra, italianul e in "optimi" dupa o victorie impresionata reusita sambata seara in fata lui Alexander Zverev (26 de ani, #21 ATP), scor 6-3, 7-6 (4), 7-6 (5), succes reusit din postura de ... citeste toata stirea