FOTO Jayson Papeau si Christopher Braun, criza de nervi cand au fost scosi de Bergodi: "Putea sa-i dea afara!"

Articol de Emanoil Ursache - Publicat duminica, 31 martie 2024, 12:54 / Actualizat duminica, 31 martie 2024 12:54Jayson Papeau (27 de ani) si Christopher Braun (32 de ani) s-au manifestat nervos, dupa ce Cristiano Bergodi a decis sa ii inlocuiasca de pe teren la meciul cu Universitatea Craiova, pierdut de Rapid in deplasare, scor 1-2.Jayson Papeau a fost scos de pe teren in minutul 57, dupa ce primise cartonasul galben in minutul 54, cand scorul inca era 1-0 pentru Rapid. Complet nemultumit ... citește toată știrea