FOTO L-a bagat in ghips! Cum arata Camara, dupa faultul care l-a scos din joc in Botosani - CFR + cat va lipsi

Articol de GSP - Publicat duminica, 11 decembrie 2022, 22:37 / Actualizat duminica, 11 decembrie 2022 22:47Sekou Camara (25 de ani), atacantul celor de la FC Botosani, va absenta timp de 3 saptamani de pe gazon, in urma unei accidentari suferite in partida FC Botosani - CFR Cluj, 1-1, in runda cu numarul 20 din Superliga.Camara a fost faultat in minutul 20 de catre Denis Kolinger (28 de ani). Fundasul central al clujenilor a intrat energic cu umarul in adversarul sau la un contraatac rapid ... citeste toata stirea