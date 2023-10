Articol de Daniel Grigore - Publicat duminica, 01 octombrie 2023, 18:35 / Actualizat duminica, 01 octombrie 2023 18:44Rapid a deschis scorul in meciul cu Hermannstadtla capatul unei faze in care sibienii au acuzat un fault la Daniel Paraschiv. Nici "centralul" Szabolcs Kovacs, nici perechea din camera VAR, Catalin Popa si Raul Ghiciulescu, nu au sanctionat interventia lui Paul Iacob.Doar 3 minute se scursesera din meciul de la Sibiu in momentul in care Rapid a deschis scorul.Alexandru ... citeste toata stirea