foto La mormantul lui Ionut Popa * Omagiu in ziua in care FC Politehnica ar fi implinit 79 de ani

Articol de Ovidiu Minea - Publicat sambata, 27 aprilie 2024, 13:43 / Actualizat sambata, 27 aprilie 2024 15:46FC Politehnica Iasi ar fi implinit astazi 79 de ani. Retrasa din competitiile oficiale in 2010, dupa retrogradarea in Liga a II-a, gruparea ieseana este insa acum la cosul de gunoi al istoriei. Asta si pentru ca care actuala echipa din Copou, aparuta ca urmare a mutarii Tricolorului Breaza in Iasi, nu foloseste insemnele echipei de traditie, la care au renuntat vara trecuta.Acest ... citește toată știrea