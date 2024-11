FOTO Leon Marchand a castigat Cupa Mondiala in bazin scurt + Cursa incredibila la 200 m liber, unde l-a depasit pe Pan Zhanle

Articol de Roxana Fleseru - Publicat sambata, 02 noiembrie 2024, 17:04 / Actualizat sambata, 02 noiembrie 2024 19:13Leon Marchand (22 de ani) s-a clasat pe primul loc in ierarhia Cupei Mondiale in bazin scurt, impunandu-se in probele de 100, 200 si 400 m mixt in toate cele trei etape de la Shanghai, Incheon si Singapore. Francezul, cvadruplu campion olimpic la Paris, si-a incheiat evolutia cu participarea in cursa de 200 m liber, unde a fost invins de Duncan Scott si l-a depasit pe Pan Zhanle. ... citește toată știrea