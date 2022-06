FOTO Lewandowski a fost in tribune la finala Roland Garros * Iga Swiatek, socata cand l-a vazut

Articol de GSP - Publicat duminica, 05 iunie 2022, 10:23 / Actualizat duminica, 05 iunie 2022 11:31Poloneza Iga Swiatek (21 de ani, 1 WTA) a castigat Roland Garros, dupa ce s-a impus in finala in fata americancei Cori Gauff (18 ani, 23 WTA), scor 6-1, 6-3, sub privirile lui Robert LewandowskiLa partida, in loja, a asistat si fotbalistul polonez Robert Lewandowski. Atacantul lui Bayern Munchen a incurajat-o pe Iga si chiar a surprins-o cu prezenta pe arena "Philippe Chatrier".ROLAND ... citeste toata stirea