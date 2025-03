FOTO Lieke Klaver si medalia visata: primul titlu individual important din cariera pentru sprintera olandeza la Europenele indoor

Articol de Luminita Paul - Publicat duminica, 09 martie 2025, 22:16 / Actualizat duminica, 09 martie 2025 22:17Olandeza Lieke Klaver (26 de ani) a cucerit doua medalii de aur la Campionatele Europene in sala de la Apeldoorn, la 400 m si cu stafeta de 4x400 m, cea din proba individuala fiind o premiera in cariera atletei.Olanda a obtinut al treilea titlu continental consecutiv in proba de 400 m feminin gratie lui Lieke Klaver, care a cucerit primul sau aur individual din cariera, umpland de ... citește toată știrea