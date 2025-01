FOTO Localitatea din Ilfov aleasa pentru "o baza sportiva moderna, un stadion de fotbal ca la carte": "Am avut astazi o discutie aplicata, e nevoie!"

Articol de Laura Soica - Publicat joi, 30 ianuarie 2025, 10:14 / Actualizat joi, 30 ianuarie 2025 10:22Hubert Petru Stefan Thuma (51 de ani), presedinte al Consiliului Judetean Ilfov, a transmis ca in Afumati se va construi o noua baza sportiva moderna.Mai mult, presedintele Consiliului Judetean Ilfov a afirmat ca baza va avea un teren de fotbal la nivel european, in conditiile in care CS Afumati are obiective indraznete in urmatoarele sezoane, anume promovarea in Superliga.GALERIE FOTO. ... citește toată știrea