FOTO Lunin a fost cu romanii! Portarul Ucrainei s-a pacalit la golul de 2-0 al lui Razvan Marin

Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 17 iunie 2024, 17:13 / Actualizat luni, 17 iunie 2024 17:31Razvan Marin, mijlocasul nationalei Romaniei, a marcat din afara careului cu Ucraina, pentru 2-0, in prima etapa a grupelor de la EURO 2024.Marin l-a invins pe Lunin cu un sut din afara careului, in minutul 53. Portarul lui Real Madrid, a gresit, mingea i-a trecut pe sub brate.FOTO. Razvan Marin, gol din afara careului in Romania - UcrainaExecutia lui Razvan Marin cu UcrainaRomania s-a ... citește toată știrea