FOTO Marile publicatii straine, pagini spectaculoase despre victoria nationalei * Am selectat cele mai tari titluri din ziarele de afara: "Petrecere *life'n soul*, Romania istorica"

Articol de Daniel Scorpie - Publicat marti, 18 iunie 2024, 12:58 / Actualizat marti, 18 iunie 2024 13:31Ne-am intors la Campionatul European, am revenit, implicit, si in atentia presei internationale. Iar o victorie de magnitudinea celei cu Ucraina nu putea fi trecuta cu vederea de marile ziare ale Europei. "Tricolorii" au fost in lumina reflectoarelor odata cu debutul entuziasmant la EURO si au smuls aprecierile jurnalistilor straini.Victoria cu Ucraina ne-a reaprins sperantele si i-a ... citește toată știrea