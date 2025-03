FOTO Marius Sumudica a explicat semnul facut catre galeria FCSB-ului: "Le-am aratat ca sunt ZERO! Cetateni! Smecherii sunt la Peluza Sud"

Articol de Ionut Iordache, Remus Dinu, Adrian Duta - Publicat duminica, 02 martie 2025, 22:51 / Actualizat duminica, 02 martie 2025 23:20Rapid - FCSB 0-0. Marius Sumudica, antrenorul giulestenilor, a fost multumit de rezultatul partidei, pe care l-a considerat echitabil. La final, a facut cateva semne in directia galeriei oaspetilor.,Sumudica a scos in evidenta faptul FCSB a castigat cu PAOK in grupele Europa League cu om in minus, 1-0, iar cu Rapid a facut doar egal. Apoi, antrenorul ... citește toată știrea