FOTO Meci din Liga 1, in pericol din cauza inundatiilor de la stadion * Antrenorul si fotbalistii au inlaturat apa cu matura

Articol de Bogdan Cioara (Arad) - Publicat joi, 01 septembrie 2022, 18:18 / Actualizat joi, 01 septembrie 2022 18:20Meciul dintre UTA si Chindia, programat sambata, de la ora 19:00, este in pericol sa nu se se joace. Disputarea acestuia este sub semnul intrebarii din cauza precipitatiilor care au afectat arena "Francisc Neuman".Desi stadionul din Arad este unul modern, care a costat aproximativ 14 milioane de euro si a fost dat in folosinta in urma cu 2 ani, in vara anului 2020, ... citeste toata stirea