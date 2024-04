FOTO Mihai Rotaru, monument de incordare la "oficiala" * Camerele au surprins totul

Articol de David Marinescu - Publicat luni, 08 aprilie 2024, 00:11 / Actualizat luni, 08 aprilie 2024 00:24Mihai Rotaru, finantatorul Universitatii Craiova, a fost extrem de incordat pe durata meciului cu FCSB, scor final 0-2.Victorioasa in primele doua runde din play-off, cu CFR Cluj si Rapid, Universitatea Craiova a mers la Bucuresti in speranta ca va obtine un rezultat mare contra liderului campionatului, FCSB.FCSB - CSU CRAIOVA 2-0Becali: "Am bufnit in plans la golul doi" * N-a putut ... citește toată știrea