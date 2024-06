FOTO Mihai Stoica a dezvaluit cum a aparut o poza cu el intr-o revista pentru adulti: "M-a sunat Dan Capatos. I-am zis: *Cum sa apar in Playboy? M-am speriat*"

Articol de David Marinescu - Publicat duminica, 16 iunie 2024, 12:19 / Actualizat duminica, 16 iunie 2024 12:50Mihai Stoica (59 de ani), oficialul de la FCSB, a povestit o intamplare haioasa petrecuta in anul 2002. O poza inedita cu acesta a aparut in Playboy, revista pentru barbati, care a aparut prima oara in America.Playboy a intrat pe piata din Romania in 1999, remarcandu-se drept prima publicatie de lifestyle masculin. S-a inchis in anul 2016 din cauza vanzarilor reduse. Mihai Stoica ... citește toată știrea