FOTO Mihai Stoica a venit cu fazele in direct, dupa acuzatiile oltenilor: "Uitati ce am gasit. E brutalitate"

Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 10 martie 2025, 19:47 / Actualizat luni, 10 martie 2025 19:53Mihai Stoica, presedintele Consiliului de Administratie de la FCSB, a prezentat in direct la TV mai multe faze din meciul cu Universitatea Craiova, scor 1-0, in care arbitrul Marian Barbu nu le-a dat cartonase galbene oltenilor.Oltenii au acuzat arbitrajul lui Marian Barbu. Concret, Sorin Cartu, presedintele onorific al Craiovei, a declarat ca Ngezana trebuia eliminat in minutul 40, cand l-a ... citește toată știrea