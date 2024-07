FOTO Mircea Rednic nu glumeste! UTA Arad ataca play-off-ul cu jucatori de la Rapid si CFR Cluj

Articol de Bogdan Cioara (Arad) - Publicat joi, 20 iunie 2024, 09:55 / Actualizat joi, 20 iunie 2024 10:11UTA Arad a ajuns aseara in Slovenia, la Rogla, unde pana la data de 1 iulie se va afla in cantonament. Mircea Rednic (62 de ani), antrenorul echipei, asteapta intariri pentru a ataca play-off-ul in sezonul viitor.Dupa trialurile si pregatirea de pe plan local, sita a cernut, iar 23 de jucatori vor fi sub comanda lui Mircea Rednic la startul perioadei de pregatire din Alpii sloveni, ... citește toată știrea