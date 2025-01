FOTO Mirel Radoi a ajuns la Craiova! Primele imagini cu noul antrenor al oltenilor * Cine l-a intampinat

Articol de Romeo Ene - Publicat marti, 28 ianuarie 2025, 13:57 / Actualizat marti, 28 ianuarie 2025 14:08E gata! Mirel Radoi (43 de ani) o va prelua pe Universitatea Craiova. Mihai Rotaru s-a miscat repede, iar dupa demiterea lui Costel Galca (52 de ani), a reusit sa bata palma cu tehnicianul pe care l-a dorit de atata timp in Banie.Radoi a ajuns deja in Craiova, iar cei de la as.ro au surprins primele imagini cu tehnicianul care are misiunea de a-i duce in play-off pe olteni, acolo unde ar ... citește toată știrea