FOTO Monica Niculescu a castigat al unsprezecelea titlu la dublu: "A fost o saptamana grozava pentru mine, dar si dificila"

Articol de Roxana Fleseru - Publicat sambata, 25 mai 2024, 17:14 / Actualizat sambata, 25 mai 2024 18:27Monica Niculescu (36 de ani, 57 WTA) si Cristina Bucsa (26 de ani, 27 WTA) au castigat primul titlu impreuna, dupa ce s-au impus in finala turneului WTA 500 de la Strasbourg in fata perechii Asia Muhammad /Aldila Sutjiadi (SUA/Indonezia) cu 3-6, 6-4, 10-6.Monica Niculescu se incapataneaza sa joace tenis, desi are 36 de ani si o lista lunga de accidentari si suferinte care ii dau batai de ... citește toată știrea