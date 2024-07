FOTO Motivul emotionant pentru care sotia lui Denis Dragus i-a cerut atacantului sa castige meciul cu Olanda: "Au fost cele mai urate zile ale noastre"

Articol de Emanoil Ursache - Publicat marti, 02 iulie 2024, 17:09 / Actualizat marti, 02 iulie 2024 17:30Vanesa Dragus, sotia lui Denis Dragus, atacantul nationalei Romaniei de la Campionatul European din Germania, este optimista cu privire la sansele tricolorilor de a o invinge pe Olanda in optimile turneului final. Ea a spus ca din moment ce Portugalia s-a calificat la loviturile de departajare in fata Sloveniei, orice se poate intampla si in cazul meciului "Generatiei de suflet".Vanesa a ... citește toată știrea