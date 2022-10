FOTO Nations League, etapa #4 * SASE goluri in Germania - Elvetia + Spania, infrangere surpriza

Surpriza mare in Liga A, unde Spania a pierdut pe terenul Ucrainei, scor 0-1. Tsygankov a marcat singurul gol al partidei, dupa o pasa a lui Yarmolenko. Rezultatul complica situatia din Grupa 4, dupa ce Germania a obtinut doar un egal in fata Elvetiei, scor 3-3. Oaspetii au condus cu 2-0 si 3-2, insa n-au reusit sa smulga o victorie in fata nemtilor.Spania conduce grupa cu 7 puncte, urmata de Germania si Ucraina cu cate 7 puncte. Elvetia mai are sanse minime sa se salveze de la retrogradare, ... citeste toata stirea