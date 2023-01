FOTO Nemaivazut! Djokovic s-a prabusit in loja si a plans minute in sir dupa finala Australian Open

Articol de Daniel Grigore - Publicat duminica, 29 ianuarie 2023, 13:50 / Actualizat duminica, 29 ianuarie 2023 14:09Novak Djokovic (35 de ani), noul lider ATP, nu si-a putut stapani lacrimile dupa finala Australian Open. A mers in loja sa, printre colaboratori si membrii familiei, s-a prabusit si a lasat lacrimile sa curga.Pentru a zecea oara in cariera, Novak Djokovic este campion la Australian Open. L-a invins in finala de astazi pe Stefanos Tsitsipas, scor 6-3, 7-6 (4), 7-6 (5), iar ... citeste toata stirea