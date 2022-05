FOTO Noapte alba la Sfantu Gheorghe * Fotbalistii lui Sepsi au sarbatorit pe strazi alaturi de fani: "Cupa a ajuns acasa"

Articol de GSP - Publicat vineri, 20 mai 2022, 09:23 / Actualizat vineri, 20 mai 2022 09:49Sepsi OSK a invins-o pe FC Voluntari in finala Cupei Romaniei, scor 2-1, si a obtinut primul trofeu din istoria clubului. Sarbatoarea din Giulesti a continuat si pe strazile din Sfantu Gheorghe.Dupa ce au celebrat pe gazon alaturi de fani, covasnenii au ajuns acasa in jurul orei 04:00 dimineata, unde au fost asteptati de aproximativ 150 de suporteri. Fotbalistii lui Sepsi, in frunte cu patronul ... citeste toata stirea