FOTO Noul stadion de 15 milioane de euro din Superliga prinde contur: "Batem Farul si jucam aici in decembrie"

Articol de GSP - Publicat joi, 10 noiembrie 2022, 18:04 / Actualizat joi, 10 noiembrie 2022 19:04Primarul din Targoviste a prezentat astazi imagini actuale cu stadionul "Eugen Popescu", pe care echipa locala Chindia isi va disputa meciurile odata ce lucrarile vor fi gata.Lucrarile de modernizare la stadionul din Targoviste, incepute in 2019, ar putea fi gata in acest final de an. Primarul Daniel Cristian Stan a prezentat astazi imagini noi si sustine ca "luna viitoare ne vedem la meci la ... citeste toata stirea