foto Nu i-a venit sa creada * Jucatorul de la U Cluj a vazut cartonasul rosu la doua minute de la intrarea pe teren!

Articol de GSP - Publicat sambata, 08 octombrie 2022, 16:32 / Actualizat sambata, 08 octombrie 2022 16:48Ovidiu Horsia (21 de ani), mijlocasul lui U Cluj, a fost eliminat in meciul cu Hermannstadt la doar doua minute de la intrarea pe teren.Horsia a fost rezerva, dar a fost introdus de Eugen Neagoe in locul lui Haita, in minutul 60 al meciului de pe Cluj Arena, la 0-0. Doar doua minute a rezistat mijlocasul pe teren.+2 FOTOEl a vazut direct cartonasul rosu de la arbitrul Catalin Popa, ... citeste toata stirea