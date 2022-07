FOTO Nu vine singur in Romania * Joonas Tamm, noul fundas de la FCSB, isi aduce la Bucuresti si frumoasa iubita

Articol de GSP - Publicat luni, 11 iulie 2022, 13:52 / Actualizat luni, 11 iulie 2022 15:22FCSB l-a prezentat azi pe fundasul estonian Joonas Tamm (30 de ani), iar acesta nu va veni singur in Romania.Tamm va fi insotit de frumoasa lui iubita, Meryl Magi, care l-a insotit peste tot in cariera.Meryl are 25 de ani si este specialista in marketing, colaborand cu mai multe companii.In plus, frumoasa blonda este pasionata si de moda, avand un blog unde isi posteaza tinutele. Cei doi au o ... citeste toata stirea