FOTO O noua sala polivalenta a fost inaugurata azi! Investitie de 100 de milioane de lei

Articol de GSP - Publicat joi, 08 decembrie 2022, 18:06 / Actualizat joi, 08 decembrie 2022 19:09Compania Nationala de Investitii a anuntat ca azi a avut loc inaugurarea noii Sali Polivalente de la Pitesti.Denumita Pitesti Arena, sala polivalenta are o "capacitate maxima de 5.890 de locuri (inclusiv scaune retractabile/sau locuri in picioare pe terenul de joc in cazul concertelor" si poate fi folosita pentru meciuri de handbal, baschet si volei, dar ar putea organiza si alte evenimente. ... citeste toata stirea