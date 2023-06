Articol de Alexandru Barbu - Publicat miercuri, 28 iunie 2023, 12:22 / Actualizat miercuri, 28 iunie 2023 12:38Rares Pop, 18 ani, extrema dreapta, a semnat cu UTA un contract valabil pana in vara anului 2027.Anuntul a fost facut de aradeni pe pagina oficiala de Facebook: "Suntem bucurosi sa anuntam ca - dupa un an in care a devenit certitudine in tricoul echipei UTA - Rares Pop s-a legat si mai strans de *Batrana Domana* a fotbalului romanesc. Pustiul care a intrat rapid in inimile ... citeste toata stirea