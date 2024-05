FOTO Omul bagat special de Rednic cu Dinamo, doua gafe de amator in 5 minute!

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat duminica, 12 mai 2024, 22:03 / Actualizat duminica, 12 mai 2024 22:40Dinamo a avut un start fulminant de meci, marcand de doua ori in poarta celor de la UTA Arad. Ambele goluri au venit dupa gafe ale portarului ucrainean Danylo Kucher (27 de ani).Aici, totul despre Dinamo - UTAInainte de meci, Mircea Rednic, antrenorul aradenilor, spunea ca va miza pe Kucher in acest meci."Acum e randul lui Kucher sa apere. Am ales meciurile in functie de ce am ... citește toată știrea