U Cluj a solicitat un penalty in minutul 29 al meciului cu Hermannstadt, la duelul dintre atacantul Daniel Popa si portarul Vlad Mutiu. "Centralul" Florin Andrei a considerat ca atacantul clujenilor a simulat si nu si-a schimbat decizia nici dupa ce a revazut faza pe monitorul de la marginea terenului.O faza extrem de importanta a avut loc in minutul 29 al meciului de la Sibiu. Aflat in ...