FOTO Portarul de la CSA Steaua, gafa de cascadorii rasului * "Militarii" au ratat sansa victoriei din cauza lui

Articol de GSP - Publicat sambata, 01 octombrie 2022, 15:23 / Actualizat sambata, 01 octombrie 2022 16:10CSA Steaua a ratat la limita victoria in meciul cu CSC Selimbar, in etapa a 8-a din Liga 2. Partida s-a terminat la egalitate, 1-1, dupa o gafa a portarului stelist."Militarii" au inceput meciul mai bine si au controlat jocul. In minutul 29, Adrian Popa a reusit sa deschida scorul dupa un gol de generic, marcat de la 20 de metri.BELARUSVasili Hamutovski a fost arestat in Belarus ... citeste toata stirea