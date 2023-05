Articol de Adrian Jitea - Publicat luni, 01 mai 2023, 18:00 / Actualizat luni, 01 mai 2023 18:09Gloria Buzau a deschis scorul in minutul 9 al meciului cu Dinamo, din runda cu numarul 6 a play-off-ului ligii secunde, in urma unei greseli mari comise de portarul Filip Dujmovic (24 de ani).Ovidiu Burca a schimbat portarul din ultimele runde, pe tanarul Denis Oncescu (18 ani). Contestat de fani in esecul cu Poli Iasi, a fost inlocuit cu Filip Dujmovic.Filip Dujmovic, gafa incredibila in ... citeste toata stirea