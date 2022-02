FOTO Portarul lui Dinamo s-a facut de ras cu CSU Craiova: doua gafe de incepator

Articol de GSP - Publicat joi, 10 februarie 2022, 21:25 / Actualizat joi, 10 februarie 2022 21:27Dinamo - CSU Craiova. Thomas Chesneau (22 de ani) a avut o prestatie catastrofala contra oltenilor.Chesneau l-a inlocuit intre buturi pe Cristiano Figueiredo, nesigur cu FC Botosani (0-4). Francezul a comis-o si el in aceasta seara, la doua goluri.Dinamo - CSU Craiova. Thomas Chesneau s-a facut de ras in "Groapa"In minutul 9, Cimpanu a "taiat" in centru pe langa Ehmann si a sutat la coltul ... citeste toata stirea