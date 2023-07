Articol de Remus Dinu - Publicat luni, 31 iulie 2023, 08:27 / Actualizat luni, 31 iulie 2023 08:44Dinamo - Sepsi, partida care inchide etapa a treia din Superliga, inseamna si un duel in premiera intre antrenorii Ovidiu Burca si Liviu Ciobotariu. Despartiti de noua ani, cei doi s-au intersectat in Stefan cel Mare in perioada 2004-2005.Coechipieri la Dinamo in urma cu aproape doua decenii, Burca si Ciobotariu sunt fata in fata cu un context special. Dupa ce au impartit vestiarul si au fost ... citeste toata stirea