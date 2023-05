Articol de Andra Mocanu - Publicat duminica, 14 mai 2023, 08:57 / Actualizat duminica, 14 mai 2023 09:16Ana, iubita lui Alexandru Isfan, a intors toate privirile pe "Ion Oblemenco", la partida de sambata seara dintre Universitatea Craiova si Farul, incheiata 1-1. Blonda a venit la stadion pentru a fi alaturi de partenerul ei, folosit inca din primul minut de Eugen Neagoe.Transferat in iarna de la FC Arges pentru 650.000 de euro, extrema in varsta de 23 de ani nu a confirmat pana acum in ... citeste toata stirea