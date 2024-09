FOTO Reactii incredibile ale lui Dan Sucu la golurile incasate de Rapid cu U Cluj * Patronul giulestenilor, un car de nervi

Articol de David Marinescu - Publicat luni, 16 septembrie 2024, 22:30 / Actualizat luni, 16 septembrie 2024 23:18Dan Sucu, patronul celor de la Rapid, s-a enervat la culme dupa cele doua goluri primite de giulesteni acasa de la U Cluj.Sucu si-a pus mainile pe fata si a lovit cu palma in scaun in momentele in care Rapid a incasat golurile.FOTO. Dan Sucu, reactii incredibile la golurile primite de Rapid de la U Cluj+6 FOTODan Sucu s-a enervat la culme dupa cele doua goluri primite de ... citește toată știrea