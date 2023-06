Articol de Eduard Apostol - Publicat joi, 01 iunie 2023, 23:25 / Actualizat joi, 01 iunie 2023 23:27CFR Cluj a invins-o pe FCU Craiova, scor 1-0 dupa prelungiri (0-0 in timpul regulamentar), si s-a calificat in preliminariile Conference League. Mijlocasul central Ovidiu Hoban (40 de ani) si-a anuntat retragerea dupa meci.Ovidiu Hoban, veteranul lotului lui CFR Cluj, isi anuntase retragere inca de anul trecut. Dan Petrescu l-a intors din drum, a mizat pe el si in actuala stagiune, dar ... citeste toata stirea