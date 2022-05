FOTO Scene uluitoare la Roma * Ucraineanca Kostyuk, partenera Gabrielei Ruse, n-a mai revenit de la vestiare in meciul cu rusoaicele Kudermetova si Pavlyuchenkova

Articol de GSP - Publicat joi, 12 mai 2022, 18:39 / Actualizat joi, 12 mai 2022 18:50Ucraineanca Marta Kostyuk (19 ani, 59 WTA), partenera Gabrielei Ruse (24 de ani, 57 WTA) in turneul de la Roma, a mers la vestiare si nu a mai revenit pe teren dupa primul set al disputei cu rusoaicele Veronika Kudermetova (25 de ani, 28 WTA) si Anastasia Pavlyuchenkova (30 de ani, 20 WTA), pierdut 1-6.Ruse si Kostyuk nu au avut replica in fata rusoaicelor, in primul act al disputei din optimile de finala ... citeste toata stirea