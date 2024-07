FOTO Scor de forfait in amicalul Farul - CSA Steaua * Hagi a folosit echipa standard, Oprita a apelat la experimente

Articol de David Marinescu - Publicat vineri, 05 iulie 2024, 18:59 / Actualizat vineri, 05 iulie 2024 19:40Farul Constanta si-a luat revansa pentru infrangerea usturatoare suferita zilele trecute in fata campioanei din Republica Moldova, Petrocub Hincesti, 1-5, impunandu-se la scor de neprezentare, vineri, in fata divizionarei secunde CSA Steaua, scor 3-0.Farul Constanta n-a stat la discutii cu ros-albastrii lui Daniel Oprita, care au rezistat doar 38 de minute in partida disputata in baza ... citește toată știrea