FOTO Se pregateste de alegeri? Dan Sucu, aparitie surpriza la sediul unui partid + Ce a spus la iesire

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat luni, 11 martie 2024, 13:54 / Actualizat luni, 11 martie 2024 16:12Dan Sucu, actionarul majoritar al Rapidului, a sosit in jurul orei 13:30 la sediul Partidului National Liberal. El ar putea fi candidat din partea PNL la alegerile locale. La plecare, a negat ca a discutat despre o posibila candidatura.UPDATE 14:15 * Dan Sucu a plecat de la sediul PNLLa iesirea din sediul PNL, omul de afaceri a facut o scurta declaratie: "Nu am primit nicio ofera. Am ... citește toată știrea