Articol de Adrian Duta - Publicat sambata, 22 aprilie 2023, 18:09 / Actualizat sambata, 22 aprilie 2023 18:22Antoni Ivanov, mijlocasul lui FC Botosani, a avut o intrare dura in meciul cu FCU Craiova.Jucatorul formatiei moldovene l-a lovit cu piciorul in gat pe Baeten, in careu, in incercarea de a respinge o minge venita din lateral. Extrema de la FCU Craiova lovit balonul cu capul, inainte de contactul cu Ivanov. Baeten s-a ridicat repede de jos, nefiind zdruncinat de lovitura primita. ... citeste toata stirea