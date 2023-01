FOTO si VIDEO | Baza de la Saftica a lui Dinamo, renovata. Fanii au pus iar mana de la mana si au ajutat. Ovidiu Burca: "Conteaza enorm pentru noi"

Dinamo a primit o noua mana de ajutor din partea fanilor si din partea unor oameni apropiati clubului. Elevii lui Ovidiu Burca se vor pregati in conditii optime la Saftica, in finalul anului trecut si in primele zile din 2023 fiind puse la punct lucrari de infrastructura si nu numai.Dinamo, renovari la baza de la SafticaAstfel, Dinamo, care va efectua cantonamentul chiar la Saftica, va avea ocazia sa se pregateasca pe un teren artificial nou, dar si starea vestiarelor a fost imbunatatita, ... citeste toata stirea