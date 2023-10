Articol de Vlad Nedelea - Publicat duminica, 01 octombrie 2023, 18:36 / Actualizat duminica, 01 octombrie 2023 19:27La aproape o luna de la aflarea verdictului in cazul de dopaj, Simona Halep bifeaza prima ei aparitie publica. In aceasta seara, in Capitala, sportiva e prezenta la un eveniment caritabil, organizat cu ocazia Zilei Internationale a Luptei Impotriva Cancerului la San.Simona Halep se numara printre personaliatile invitate la evenimentul cultural organizat la "Casa Mita ... citeste toata stirea