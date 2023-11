Articol de Andra Mocanu - Publicat marti, 14 noiembrie 2023, 11:59 / Actualizat marti, 14 noiembrie 2023 12:19Simona Halep (32 de ani) se afla de ceva vreme in Emiratele Arabe Unite, unde se pregateste in perioada in care TAS analizeaza dosarul de dopaj in care este implicata. Romanca a postat pe retelele de socializare poze din desert purtand echipamentul principalului sponsor, Nike.Intr-o poza din cele postate de Simona Halep se afla si cunoscutul regizor Radu Muntean, care a realizat ... citeste toata stirea